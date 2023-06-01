米大リーグ機構（ＭＬＢ）は３日（日本時間４日）、３、４月度の月間ＭＶＰを発表し、ナ・リーグ投手部門で大谷翔平投手（３１）が選出された。大谷は打者としてこれまで６度の月間ＭＶＰを受賞してきたが、投手では自身初の受賞となった。日本人投手では昨年３、４月度のドジャース・山本由伸に続いて６人目（９度目）の受賞となった。打者としては４月終了時点で２９試合に出場。１１０打数３０安打の打率２割７分３厘で、６
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