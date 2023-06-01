パキスタン政府は、アメリカ軍が拿捕（だほ）したイランの貨物船の乗組員22人が、仲介国のパキスタンに移送され、4日にもイラン側に引き渡される予定だと発表しました。パキスタン外務省の発表によりますと、アメリカ軍が4月、ホルムズ海峡の東側で拿捕したイランの貨物船の乗組員22人が、3日夜、空路でパキスタンに移送されました。乗組員は、4日にもイラン当局に引き渡される予定だということです。また、拿捕された貨物船につい