群馬・渋川市で、交通取り締まり中の男性警察官が車にはねられ重傷を負いました。車はそのまま逃走していて、警察はひき逃げ事件として行方を追っています。4日午後1時半ごろ、渋川市伊香保町の県道で「男性警察官がひき逃げされたようだ」と目撃者の男性から通報がありました。警察によりますと、渋川警察署の男性巡査部長（46）が一時停止の取り締まり中、車に声をかけたところ運転手が停止に応じず急発進しました。巡査部長は車
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