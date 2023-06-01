セール期間：5月18日23時59分まで Amazonにて、フィリップスのサウンドバーがセール価格で販売されている。セール期間は5月18日23時59分まで。 サブウーファーやサラウンドスピーカー、上方向へ音を流すスピーカーなど計15基を搭載し7.1.2chサラウンドサウンドを実現する本製品がセールになる。Bluetoothに対応し、自宅で立体音響を実現