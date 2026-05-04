北アルプスの奥穂高岳で男性2人が遭難し、警察に救助を求めています。 警察によりますと、3日午後4時過ぎ、岐阜県高山市の穂高岳山荘に東京都板橋区の男性(22)から「天候不良で動けない」と通報がありました。 男性は、香港から来た男性(30)と2人で入山し、「ジャンダルム」と呼ばれる標高3163mの岩場を登っていたということです。 岐阜県警の山岳警備隊が4日朝から救助に向かいましたが、強い風と雨で中断し、ヘ