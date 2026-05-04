ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年5月4日（月・祝）〜5月10日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）■水瓶座（みずがめ座）カード：月（逆位置）見えなかった本音が見えてくる週。誤解や秘密、自