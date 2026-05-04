ＦＲＢがタカ派姿勢に傾く一方、市場は日本の当局の動向を注視していることから、ドル円はレンジ内で推移する可能性が高いとの指摘がアナリストから出ている。 米国と日本の金利差は依然としてドルを支えているが、日本の介入リスクが１６０円付近に明確な心理的上限を作り出していると指摘。 ドル円は先週１６０．４０円付近まで上昇した後、介入観測で一時１５５円台まで急速に下落。本日も介入が入った可能性がある