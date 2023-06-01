大阪府和泉市で母親と娘が殺害され、娘の元交際相手が逮捕された事件で、娘が「次会ったら刺される」と事件当日、知人に話していたことがわかりました。■「包丁で複数回刺して殺したことに間違いありません」和泉市に住む村上裕加さんを殺害した疑いで逮捕された、無職の杉平輝幸容疑者（51）。亡くなった裕加さんの元交際相手でした。杉平輝幸容疑者「持ってきた包丁で複数回刺して殺したことに間違いありません」当時、裕加さん