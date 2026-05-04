ＡＢＣテレビ「探偵！ナイトスクープ」（関西ローカル）が１日、放送され、俳優・要潤（４５）が特命局長として初登場した。長身の要は、落ち着いたブルーグレーのスーツに白いシャツ、ネクタイという“正装”で登場。１８５ｃｍの長身イケメン局長に、観覧席からは「わぁ〜！」という大歓声がわき起こった。香川出身で「子供のころから見させていただいているんです」と楽しみにしていたという要。「思春期の頃にこの番組を