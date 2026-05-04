女優の本田翼が２日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との“ツーショット”を公開した。本田は「ＧＷピクニック（˘ᴗ˘）ポッピングシャワー派？」と投稿し公園でくつろぐ写真をアップ。オフショルダーの私服姿で愛犬と過ごす姿を披露した。ファンからは「素足が良いね」「今日も可愛い女神」「ピクニックデート素敵」「久しぶりのがぶちゃんかわいい」などの反応が寄せられていた。