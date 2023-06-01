4日午後、愛知・豊橋市で男がアパートの一室に立てこもった事件で、ブラジル国籍の男が現行犯逮捕されました。公務執行妨害の疑いで逮捕されたのは、住居・職業不詳のロドリゲス・ロジェリオ・サイトウ容疑者（37）です。警察官が盗難車に乗っていたサイトウ容疑者に声を掛けたところ、アパートの部屋に入り「入ったら殺すぞ」などと言って立てこもったということです。