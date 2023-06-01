1995（平成7）年5月5日、奈良・東大寺の大仏殿境内の仮設ステージで、阪神大震災復興支援のオペラ「散華・ブッダ1」が上演された。作曲した尾上和彦氏が収益金を被災地に贈る目的で同寺に呼びかけて実現。親子連れなど約2千人が、「客席」となった境内の芝生や参道に思い思いに腰を下ろし、荘厳な舞台を堪能した。