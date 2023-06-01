国立天文台などは、太陽系外縁部に位置する直径約５００キロの天体で希薄な大気を発見したと発表した。大気があるのは惑星など一定の重力のある天体に限られると考えられてきたが、小さな天体でも大気を持ちうることを示した発見という。論文が５日、科学誌ネイチャー・アストロノミーに掲載される。この天体は、太陽系の八つの惑星より外側に広がる「カイパーベルト」にあり、観測時には地球から約５５億キロ離れていた。重力