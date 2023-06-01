小泉防衛大臣は、インドネシアの首都ジャカルタでシャフリィ国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。小泉防衛大臣：今回の防衛相会談を踏まえ、インドネシアとの防衛装備技術協力を具体的に推進していく考えだ。覇権主義的な海洋進出を強める中国を念頭に、高官級対話の枠組みや防衛装備の連携を進めるための実務者協議を立ち上げます。