ブンデスリーガのフライブルクは５月４日、前日のヴォルフスブルク戦で右肩を負傷した鈴木唯人が、鎖骨の骨折で手術を受けたと発表した。「MFのユイト・スズキは日曜日の夜に鎖骨を骨折し、当面の間、所属クラブの試合に出場できない。スズキは昨日のヴォルフスブルクとのホームゲームで、試合終了10分前に中盤で激しい衝突を受け、交代を余儀なくされた。検査の結果、右鎖骨骨折と診断された。24歳のスズキはすでに手術を受け、