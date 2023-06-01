セクシーすぎるピラティストレーナーがくっきー！を大胆誘惑。くっきー！が危うくキスしそうになった。【映像】セクシーすぎるピラティストレーナーの美ボディあらわなビキニ姿5日4日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#1が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無