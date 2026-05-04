女優の堀田真由が４日、自身のインスタグラムを更新。鼻ピアス姿を公開した。堀田は「岸辺露伴は動かないシリーズ最新作【泉京香は黙らない】新人漫画家西恩ミカを演じております。本日よる９時３０〜ＮＨＫ総合みてね〜」と投稿。「人生初の鼻ピ」とつづり、鼻ピアスが抜群の存在感を放つ、金髪マッシュヘア姿を披露した。ファンからは「真由ちゃんとわからなかった」「全く違和感ない」「新鮮なビジュアル」などの反