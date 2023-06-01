テレビ初出演の21歳グラドルが豊満ボディあらわなビキニ姿で特技を披露したものの想定外のハプニングが起き、見ていた芸人らから「めちゃくちゃ怖かった」と心配の声が上がった。【映像】ビキニ姿でトラブルが発生する瞬間5日4日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#1が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリ
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