アメリカ中央軍は4日、アメリカ軍の支援によって初めて商船2隻がホルムズ海峡を通過したと発表しました。アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡で足止めされている船舶を誘導し安全に通過させる作戦を行うと発表していましたが、アメリカ中央軍は4日、アメリカ船籍の商船2隻がホルムズ海峡を無事に通過したと発表しました。アメリカ軍の誘導で船舶がホルムズ海峡を通過したのは初めてです。また、アメリカのニュースサイト・ア