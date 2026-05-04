アメリカの中間選挙まで3日であと半年となる中、トランプ大統領の支持率が過去最低となったことがわかりました。アメリカトランプ大統領「我々は今、全米のすべての高齢者に恩恵をもたらす政策を祝うために集まった」トランプ大統領が意識するのは、半年後に迫った「中間選挙」です。アメリカメディアが発表した最新の世論調査では「いま下院議員選挙が行われたら、どちらの党の候補者に投票するか」という質問に対し、野党・民