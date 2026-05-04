福井市内で、高級ブランド品を狙った窃盗事件が相次いでいます。先月30日と1日に、それぞれ別の店が被害を受け、被害総額は合わせておよそ1億2000万円にのぼっています。■「まさか壁を破って」4人組がバールのようなものを手に…1日午前4時すぎ、閉店している店内に鳴り響く音。突然、壁にかけられていた額縁が動き出します。すると、防犯カメラに映ったのは、バールのようなものを手に持った4人組。店にならんでいた高級ブラン