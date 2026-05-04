ブライトンは、ファビアン・ヒュルツェラー監督との契約延長が間近に迫っているようだ。4日、ドイツメディア『スカイ』が報じている。現在33歳のヒュルツェラー監督は、2023−24シーズンにザンクトパウリをブンデスリーガ昇格に導いたことが評価され、2024年夏にプレミアリーグ史上最年少監督としてブライトンの指揮官に就任。昨シーズンは8位でフィニッシュすると、今季はリーグ3試合を残して、来季のUEFAチャンピオンズリー