卓球の混合ダブルスで２０２１年東京五輪金メダルの水谷隼氏が、後輩にハッパをかけた。世界選手権団体戦（４日、英ロンドン）の決勝トーナメント１回戦で、日本はベルギーに３―１と快勝。ベスト１６進出を決めた一方で、エースの張本智和（トヨタ自動車）のパフォーマンスには、厳しい言葉を送った。この日の張本は第２試合で１―３と敗戦。第４試合は今大会を中継するテレビ東京系で解説を務める水谷氏が「大事なことは攻