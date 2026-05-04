ソフトバンクの小久保裕紀監督（５４）が４日、左手を骨折して戦線を離脱している杉山一樹投手（２８）の一軍復帰を明言した。杉山は４月１１日の日本ハム戦（エスコン）の登板後に、自らの投球にフラストレーションをためてベンチを殴打し左手を骨折。今月２日にファームで実戦復帰し、この日も二軍・オリックス戦（タマスタ筑後）に登板して１回無失点の投球を披露していた。指揮官は右腕について「登録はまだだけど、明日