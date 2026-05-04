不安を払拭だ――。卓球の世界選手権団体戦（４日、英ロンドン）、男子決勝トーナメント１回戦で日本はベルギーに３―１で快勝し、２回戦進出を決めた。３日まで行われたリーグ戦は１勝２敗と苦戦。嫌な流れで負けたら終わりの戦いに突入したが、引きずることはなかった。第１試合で松島輝空が勝利を収めると、第２試合はエースの張本智和（トヨタ自動車）が敗戦。それでも、第３試合で戸上隼輔（井村屋グループ）が白星を飾る