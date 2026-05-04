【ソウル共同】韓国政府当局者は4日、韓国企業が運航するパナマ船籍の貨物船がホルムズ海峡付近で停泊中に攻撃を受けたとの情報があり、確認中だと明らかにした。韓国外務省は「爆発と火災が発生したが、人的被害はない」と説明した。外務省によると、乗組員は韓国人6人を含む24人で、爆発と火災があったのは韓国時間の午後8時40分（日本時間同）ごろ。原因や被害状況を確認中だとしている。当局者によると、機関室付近で爆発