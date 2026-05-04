高市総理は、訪問先のオーストラリアでアルバニージー首相と会談しました。会談で大きなテーマとなったのは、中東情勢を受けたエネルギーをはじめとする経済安全保障です。日本にとってオーストラリアはLNG＝液化天然ガスの最大の輸入先である一方、オーストラリアは日本から軽油を輸入するなど、関わりは密接です。両首脳は会談後、エネルギーや重要鉱物の供給網を強化することなどを盛り込んだ共同宣言を発表しました。