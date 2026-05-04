オーストラリアを訪れている高市総理大臣はアルバニージー首相と会談し、経済安全保障協力に関する共同宣言に署名しました。首都キャンベラで行われたアルバニージー首相との会談では、安全保障分野での協力に加え、レアアースなど重要鉱物の供給網を強化することを確認し、経済安全保障協力を推進する指針となる共同宣言を発表しました。経済的威圧を強める中国を念頭に「重要鉱物に対する輸出規制に強い懸念を表明する」との文言