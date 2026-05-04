南米コロンビアでモンスタートラックが群衆に突っ込み、およそ40人が死傷しました。巨大なタイヤで、がれきのようなものを乗り越えながら進むモンスタートラック。勢いそのままに走り、画面からは見えなくなりますが、その後、観客に突っ込みました。これはコロンビア西部ポパヤンで行われたモンスタートラックの展示イベントの会場で3日に起きたもので、現地の消防当局者によりますと、3人が死亡、38人が医療施設に運ばれました。