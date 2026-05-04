【マニラ＝竹内駿平】在フィリピン日本大使館によると、２日までの１週間にマニラ首都圏で日本人の強盗被害が相次いで発生した。犯行グループはいずれも拳銃のようなものを所持していたといい、大使館は「絶対に抵抗せず、安全を最優先に考えて」と注意を呼びかけている。発表によると、マニラ市の路上で４月２５日昼、日本人１人が貴重品を奪われた。サンファン市では３０日昼、日本人３人がショッピングモール沿いの歩道で５