◆パ・リーグ西武１０―２ソフトバンク（４日・ベルーナドーム）再調整を経て中１６日の１軍登板の徐若熙は４回を１４安打１四球の７失点。試合後、小久保裕紀監督は再び２軍降格を明かした。「自信もなくしているでしょうし、１回ファームで作り直す時間をつくろうかということで」と、２回裏を終えたベンチで涙を流した右腕のメンタル面を心配。ストレートのＭＡＸは来日最速の１５７キロを計測したが、甘く入った変化球を簡