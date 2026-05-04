張本智和【ロンドン共同】卓球の世界選手権団体戦は4日、ロンドンで男女各32チームによる決勝トーナメントの1回戦が始まり、男子の日本はベルギーに3―1で勝ち、16強入りした。6日の2回戦でカザフスタンと対戦する。松島輝空（フリー）が勝ち、張本智和（トヨタ自動車）が敗れて1―1となった後、戸上隼輔（井村屋グループ）、張本智が勝った。女子の日本は5日の1回戦でクロアチアと顔を合わせる。ベルギー戦でプレーする張本