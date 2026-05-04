不振に陥っていたトッテナムが降格圏を脱出した。チームを率いるロベルト・デ・ゼルビ監督は「シーズンはまだ終わっていない」と気を引き締め直している。『スカイスポーツ』が伝えた。今季、開幕当初はトーマス・フランク監督がトッテナムの指揮を執っていたが、成績不振で26年2月に解任。代わってイゴール・トゥドール監督がチームを率いたものの状況は好転せず。26年のプレミアリーグ13試合で5分け8敗の未勝利のまま、デ・