巨人・杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）が４日、ヤクルト戦（東京ドーム）で今季初先発した戸郷翔征投手（２６）の投球内容に関して評価と課題を口にした。今季オープン戦で防御率９・００と振るわず開幕二軍スタートだった戸郷がこの日、今季初昇格、初先発。３回に、入団３年目２０歳の相手捕手・鈴木叶から３回にプロ１号３ランを浴びるなど５回６安打５失点で、５奪三振、２四死球の内容だった。杉内コーチは「すごくよ