「全部お父さんが準備してくれた」元日向坂46でタレントの松田好花が、家族とのエピソードを明かした――。松田好花○「最高ですね!」「炊飯器ってホントにすごい」と感動4月27日に、27歳の誕生日を迎えた松田。28日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)で、「今日もたくさんお祝いしていただいて。ありがとうございます!」と感謝しつつ、「何か変わったなっていうのはないんですけ