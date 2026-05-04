ヤクルトの鈴木叶捕手（２０）は４日の巨人戦（東京ドーム）でスタメンマスクをかぶり、３回にプロ１号３ランを放つなど３打数２安打４打点と爆発。チームは５―１で快勝し、１２球団最速となる２０勝到達に大きく貢献した。０―０の３回、並木の内野安打、サンタナの死球から生まれた一死一、二塁という好機で迎えた第２打席だった。相手先発・戸郷の投じた１３３キロの変化球を器用に捉えた打球は、燕党が待つ左翼スタンドへ