全日本大学駅伝の関東地区選考会が４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚で行われた。１万メートルのレースで各校８人の合計タイムで出場権を争い、日大が３時間５７分１０秒９９でトップ通過を果たし、２年連続４４度目の本大会出場を決めた。チームを活気づけたのは、１組目に出走した首藤海翔（１年）の快走だ。強風の影響もあって序盤からスローな展開が続いた中、「集団の中に入って、うまく人を利用していけ」という