片山さつき財務相【サマルカンド共同】日本と中国、韓国、東南アジア諸国連合（ASEAN）は3日、ウズベキスタン・サマルカンドで財務相・中央銀行総裁会議を開いた。中東情勢悪化による石油供給への懸念を共有し、会議後に公表した共同声明で地域の協力強化を表明。4日には日本とトンガやパラオなど太平洋島しょ国が財務相会合を開催した。日中韓とASEANの財務相は、声明で「中東の紛争激化が地域経済の見通しに対するリスクを高