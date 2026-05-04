平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は4日目を終えた。11Rゴールデンレーサー賞を制したのは単騎の古性優作（35＝大阪）。終わってみればS級S班トリオのワンツースリー（吉田拓矢、郡司浩平）決着となった。連勝ゴールの古性は「外を踏む気しかなかったけど、決勝では通用しない、いつでもできる組み立てになってしまった。決勝だったら郡司君の優勝の展開だった」と反省。ただ、こう続けた。「体調も自転車もまあまあ