2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が、6月4日に迎える結成10周年を記念して、アニバーサリーケーキを数量限定で販売することが4日、分かった。スイーツパラダイスとのコラボレーション企画「STPR PARADISE」の第4弾として展開する。これまでは、メンバーの誕生日に合わせたバースデーケーキを制作してきた同プロジェクトだが、グループとしての大きな節目を祝う“グループ周年”の企画は今回が初めてだ。9日からSTPR ONLINE S