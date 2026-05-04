◆パ・リーグ楽天３―１日本ハム（４日・楽天モバイル最強）楽天・早川隆久投手（２７）が４日、出場選手登録を抹消された。三木肇監督は日本ハム戦後に抹消理由について問われ「リフレッシュ？そうね。ちょっと登板間隔を、と。彼（早川）もオフからリハビリを経て来てるんで。理由は様々で、色んな見解はありますが、一旦ちょっと間隔を空けてというところですね」と説明した。早川は前日３日のソフトバンク戦で７回無失