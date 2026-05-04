◆卓球世界選手権団体戦第７日（４日、英ロンドン）３戦先勝の試合形式で決勝トーナメント（Ｔ）１回戦が始まり、松島輝空、張本智和（トヨタ自動車）、戸上隼輔（井村屋グループ）で臨んだ世界チームランク４位の日本男子は、同２３位のベルギーを３―１で下し、１６強入りした。１―０の第２試合でエース・張本が敗れて苦しみながらも、第４試合で２点起用されて勝ちきった。第１試合でシングルスの世界ランク８位の１９