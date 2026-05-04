◆パ・リーグ楽天３―１日本ハム（４日・楽天モバイル最強）楽天は日本ハムに逆転勝ちし、２連勝とした。日本ハム先発の福島の前に沈黙していた打線は１点を追う８回に奮起。先頭の平良のソロで同点に追いつくと、１死から辰己が勝ち越しの決勝ソロを放った。楽天・三木肇監督は「（平良は）いいところで、よく打った。追いついて、追い越されるか、次の１点（を取れるか）みたいな流れだったけど、（辰己）涼介も本当に素晴