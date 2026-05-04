平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は4日目を終えた。11Rゴールデンレーサー賞2着の吉田拓矢（30＝茨城）がこう語った。「道中で余裕がないし良くはない。自転車は流れているから、体だと思う」自己ジャッジは辛口だが、マークした阿部力也に「レベルが違う。強過ぎる」と言わしめるほどだった。求めるレベルが高いということだろう。