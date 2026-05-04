◇卓球世界選手権団体戦日本―ベルギー（2026年5月4日英国・ロンドン）卓球の世界選手権団体戦は4日、男女の決勝トーナメント（T）が開幕。2大会ぶりのメダルを目指す日本男子は同1回戦でベルギーに3―1で勝利し16強に駒を進めた。6日の同2回戦でカザフスタンと対戦する。トップバッターを務めたのは松島輝空（19＝フリー）。相手エースのラッセンフォッセを前に1ゲーム目を落としたものの、その後3ゲームを連取し第1試