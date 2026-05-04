子役の永尾柚乃さん（9）が、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』5月4日「スター・ウォーズの日」カウントダウンイベントに登場。『スター・ウォーズ』シリーズにハマったきっかけを明かしました。イベントで父親の影響で『スター・ウォーズ』シリーズを全て見たことについて聞かれた永尾さんは「パパが昔から（スター・ウォーズが）大好きなんです」とコメント。初めて『スター・ウォーズ』を見たときどう