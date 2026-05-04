警察によりますと、4日午後2時前、群馬県渋川市伊香保町で、「男性警察官がひき逃げされた」と、目撃者から通報がありました。当時、現場では、46歳の男性警察官（巡査部長）が交通違反の取り締まりを行っていて、ワンボックスカーが停止の指示に従わなかったため車体の一部をつかんだところ、そのままおよそ100メートル引きずられたということです。その後、警察官はワンボックスカーに振り落とされ、鎖骨を骨折するなどの重傷を