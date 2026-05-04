ＴＢＳで４日、「今夜復活！！８時だョ！全員集合」２時間半スペシャルで放送された。「８時だョ！」は１９６９年１０月から８５年９月まで放送された伝説の番組。ザ・ドリフターズによる爆笑コント、大掛かりな舞台セットや仕掛けなど、視聴者を招いての公開収録は人気を呼び、当時の最高世帯視聴率は５０．５％（※関東地区、ビデオリサーチ調べ）を記録した。同局のドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜、後１０・００）に出