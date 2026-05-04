シンガー・ソングライターのＤＡＩＧＯ（４８）が４日に自身の「Ｘ」を更新。３日に亡くなったタレント・気象予報士の吉田ジョージさんを偲んだ。所属事務所はこの日、吉田さんは４月１７日に東海テレビの情報番組「スイッチ！」出演後に倒れ、意識不明のまま帰らぬ人となったと発表した。５６歳だった。同番組でコーナーを持つＤＡＩＧＯは「東海テレビのスイッチ！で気象予報士をされていた吉田ジョージさん。いつもスタ