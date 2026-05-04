マイケル・キャリックがマンチェスター・ユナイテッドの暫定指揮官に就任して以降、チームは調子を取り戻し、残り3試合を残してCL出場権を獲得した。キャリック体制での戦績は10勝2分2敗とユナイテッドは圧巻の成績を収めており、アーセナル、マンチェスター・シティ、チェルシー、トッテナム、リヴァプールとビッグ6相手に全勝を飾っている。着実に名門復活への道を歩き出しているなか、キャリック体制で特に輝きを放っているのが